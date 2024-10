Die Entwicklung der Immobilienmärkte in den Landeshauptstädten spiegelt die jeweiligen Bauträgeraktivitäten wider, weiß Bernhard Reikersdorfer, Managing Director von Re/Max Austria.

SOLID: Die Immobilienmärkte stöhnen unter der Krise. Inwiefern sind die Landeshauptstädte betroffen?

Bernhard Reikersdorfer: Die Landeshauptstädte zeigen im ersten Halbjahr 2024 durchwegs eine schlechtere Entwicklung als ihr jeweiliges Bundesland. Einzig der Bezirk Bregenz ist um eine Spur positiver. Dabei gibt es keine Regeln, kein West-Ost-Gefälle, kein erkennbares Muster nach der Stadtgröße oder nach dem Preisniveau. Es schlagen einfach mehr oder weniger starke Schwankungen in den Bauträgeraktivitäten durch. So verbücherte Linz im Vorjahr einen Wohnturm mit 300 Einheiten und schaffte ein All-Time-High, als rundherum der Markt schon spürbar zurückging. Klagenfurt leidet seit jeher unter einer überdurchschnittlich hohen Volatilität des Marktes und stürzte von einem Rekordniveau 2023 auf das Niveau von 2013 ab.



In welcher Landeshauptstadt sind Eigentumswohnungen derzeit am teuersten, in welcher am günstigsten und warum?

Die günstigsten Wohnungen gab es im ersten Halbjahr 2024 in St. Pölten, im Mittel um 171.000 Euro, sowie in Eisenstadt und in Graz mit 197.000 Euro, gefolgt von Klagenfurt mit 225.000 Euro. In der Reihenfolge bildet Linz den Median mit 230.000 Euro. Dann kommt die teure Hälfte Österreichs mit Wien (302.000 Euro) und dem Westen: Innsbruck mit 332.000 Euro, Salzburg mit 342.000 Euro und Bregenz mit 356.000 Euro pro Wohnung. Eisenstadt ist aufgrund der traditionell günstigen Grundstückspreise auch bei den Wohnungen günstig. In St. Pölten wie in Graz fehlen aktuell die Neubauten ganz besonders, was den statistischen Preis drückt.



Stehen Infrastrukturprojekte an, die Immobilienmärkte in den Landeshauptstädten beeinflussen?

Infrastrukturprojekte wie der Ausbau von Verkehrsanbindungen (etwa die Koralmbahn), Schulen/Unis (zum Beispiel IT:U Campus im Linzer Universitäts-viertel) oder neue Freizeitmöglichkeiten können die Immobilienmärkte in Landeshauptstädten positiv beeinflussen. Sie erhöhen oft die Attraktivität der Lage. Die Folge ist eine steigende Nachfrage nach Immobilien in bestimmten Regionen.



Unterscheiden sich die Landeshauptstädte bei der Immobilienvermarktung?

Ja, die Landeshauptstädte unterscheiden sich in gewissen Bereichen bei der Immobilienvermarktung. Spezifika betreffen zum Beispiel die Art der angebotenen Immobilien (etwa Eigentum/Miete beziehungsweise Wohnungen/Reihen- oder Einfamilienhäuser), die Preisniveaus oder die jeweilige Nachfrage nach den jeweiligen Immobilientypen. Zudem spielen lokale wirtschaftliche und soziale Faktoren eine wichtige Rolle, die die Vermarktungsstrategien beeinflussen.



Bitte nennen Sie ein innovatives Stadtentwicklungsprojekt in einer Landeshauptstadt.

Quadrill Linz, der Neubau am Areal der Tabakfabrik, mit rund 18.000 Quadratmetern Büro- und 8.400 Quadratmetern Wohnflächen mit rund 190 Wohneinheiten, dazu ein Lebensmittelhändler sowie Handel-/Gastroflächen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.