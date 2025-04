Weber weiter: "Die Ursachen für die schwache Baukonjunktur in Tirol sind vielfältig: Hohe Grundkosten, wenig verfügbare Baugrundstücke, oft zu geringe zulässige Baudichten, überzogene Auflagen und Vorschriften führen zu hohen Baukosten, hohe Finanzierungskosten, zu lange Verfahrensdauern und überbordende bürokratische Hürden, um nur einige Punkte zu erwähnen.

In Tirol gibt es für Wohnungen am freien Markt keine zinsgünstige Wohnbaufinanzierung. Eine Lösung könnte die Tiroler Wohnbauförderung sein. Dazu müsste man die Subjektförderung (Förderung von Personen, die eine Wohnung am freien Markt erwerben wollen) in Tirol – zum Beispiel in Anlehnung an die Vorarlberger Wohnbauförderung ändern.

Das könnte den Wohnungsbau vor Allem im Bereich der Eigentumswohnungen wieder ankurbeln. Diese Maßnahme wäre nicht nur für die Belebung der Baukonjunktur wichtig. Sie würde vor Allem vielen Bürgern den Erwerb einer eigenen Wohnung ermöglichen.

Wenn die Baukonjunktur wieder anspringen soll, brauchen wir dringend weniger Auflagen, weniger bürokratische Hürden und vor Allem schnellere und transparente Verfahren. Derzeit brauchen wir in Tirol für die Genehmigung einer Wohnanlagen zum Teil drei Jahre und länger. Diese Situation ist nicht tragbar – sorgt nicht für bessere Verfahren und verursacht völlig unnötige Mehrkosten.

Je länger wir zu wenige Wohnungen bauen, desto schwieriger wird die Lage. Wenn unsere Bauunternehmen in Zukunft mehr Wohnungen bauen sollen, frage ich mich, woher die Mitarbeiter dafür kommen sollen. Zum anderen wird in den kommenden Jahren die Nachfrage an Wohnungen das Angebot übersteigen. Das sind keine guten Voraussetzungen für sinkende Preise am Wohnungsmarkt.

Es gibt aber auch positive Signale:

der Wegfall der KIM-Verordnung gibt Anlass zur Zuversicht und die Zinspolitik zeigt Anzeichen der Entspannung. Die Tiroler Landesregierung hat in ihrer Frühjahrsklausur angekündigt die Nachverdichtung forcieren zu wollen. Wir als Landesinnung Bau haben einige Vorschläge zur Belebung der Baukonjunktur und für leistbares Wohnen vorgelegt. Ich habe die Hoffnung, dass der eine oder andere Punkt von der Politik übernommen wird."