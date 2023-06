Der Gewinner wurde wie in den Vorjahren im Rahmen des WSA-Kongresses (der dieses Jahr in Puebla, Mexiko, stattfand) gekürt.



Alle drei Finalisten konnten mit ihren Lösungen für mehr Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden hinweg überzeugen.



Revitalyze konnte schließlich in einer 20-minütigen Pitch-Präsentation und einer anschließenden intensiven Fragerunde die Jury - bestehend aus Experten der Umdasch Group Ventures und externen Experten des WSA - von seiner Lösung überzeugen.

Der Gewinner erhält nun die Möglichkeit, seine Idee gemeinsam mit Umdasch Group Ventures umzusetzen.

„Nachhaltiges Bauen und Sanieren sowie der bewusste Umgang mit Ressourcen beschäftigen sowohl die Gesellschaft als auch uns in der Baubranche. Baustoffe zu recyceln und wiederzuverwenden, kann künftig wesentlich zu mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen beitragen. Die Visionen von Revitalyze passen daher sehr gut zu unseren strategischen Vorhaben“, kommentiert André Spang, Managing Director Umdasch Group Ventures, die Entscheidung der Jury.