Das Berliner Start-up alcemy erhält den Startup-Award für Nachhaltigkeitsinnovation für seine KI-gestützte Software und prädiktive Qualitätssteuerung, womit CO2-arme Zemente und Betone einfacher und kostengünstiger produziert werden können. Der auf dem bundesdeutschen Maschinenbau-Gipfel 2022 verliehene Preis zeichnet damit ein Start-up aus, das die Baubranche dabei unterstützt, sich nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen.

Der Award des Maschinenbau-Gipfels wurde 2022 zum vierten Mal auf dem Leitkongress des Maschinen- und Anlagenbaus verliehen. Fünf Start-ups wurden aus dutzenden Bewerbungen ausgewählt und erhielten eine Einladung zum Pitchduell. alcemy setzte sich im Wettstreit um die Gunst des Publikums gegen seine Konkurrenz durch und gewann den Award mit seiner KI-gestützten Software, die Zement- und Betonherstellern die digitalen Tools an die Hand gibt, um CO2-arme Zemente und Betone kostensparender und präziser herzustellen. „Wir freuen uns sehr, den Startup-Award für Nachhaltigkeitsinnovation entgegenzunehmen. Es ist großartig zu sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Unternehmensfokus in der Industrie, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, rückt und diese die Herausforderung der Dekarbonisierung aktiv angehen”, freute sich Hoang Anh Nguyen, Public Policy & Affairs Manager von alcemy, der den Preis auf der Bühne entgegennahm.