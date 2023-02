Beton, Kies, Sand und Schotter seien dabei erst der Anfang, sagt Pum. "Ich finde es besonders faszinierend darüber nachzudenken, welche Güter, aber auch Dienstleistungen, in Zukunft über die Plattform abgewickelt werden könnten. Die Vielzahl an Möglichkeiten, die mit der Entwicklung der Lösung einhergehen, machen die Aufgabe in Summe sehr reizvoll.



Und wo sieht Michael Pum die größten Herausforderungen?



"Die Baubranche ist noch sehr stark an Papier und Telefon gewöhnt. Diese Tools haben zwar den Vorteil, dass sie teilweise mehr Flexibilität und Individualisierung bieten, aber für eine tiefgreifende Digitalisierung ist es nötig, Prozesse zu vereinheitlichen und Arbeitsweisen anzupassen. Darum braucht es neben Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden abzielen, auch das nötige Quäntchen an Veränderungswillen. Wir wollen genügend Mehrwerte für den User schaffen, sodass dieser Wille aus eigenem Antrieb – und nicht einfach von oben als Anforderung – entsteht."