Während es draußen stürmte und regnete, war es im historischen Lusthaus im Wiener Prater umso gemütlicher. Auf Einladung des Fachmediums „SOLID – Wirtschaft und Technik am Bau“ traf sich auch heuer wieder die Spitze der heimischen Bauwirtschaft zum großen Frühlingsempfang. In entspanntem Rahmen genossen so viele Führungskräfte aus der Baubranche gemeinsam einen wunderbaren Abend gefüllt mit lukullischen Genüssen, angeregten Gesprächen, einer spannenden Preisverleihung und einer zauberhaften Show von Mentalist Harry Lucas.

Wir haben für Sie eine kleine Auswahl der besten Fotos mit Vertretern von KMU, Bauindustrie, öffentlichen Auftraggebern und anderen Stakeholdern zusammengestellt.