"Wir haben einen sicheren, werthaltigen Auftragsbestand", sagt Porr-CEO Karl-Heinz Strauss im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz.

Trotz widriger (Markt)Umstände blickt der Baukonzern auf ein mehr als positives Geschäftsjahr zurück - so wie auch in den Jahren davor.

So hat sich das EBIT seit 2021 um 66 Prozent erhöht, der Auftragsbestand um 1,1 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro und die Produktionsleistung um 2,6 Prozent. "Und das bei einer Branche, die sonst Rückgänge verzeichnet hat", legt Porr-CFO Klemens Eiter die Zahlen auf den Tisch.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 21,1 Prozent. "Unsere liquiden Mittel sind gleich hoch wie unsere Finanzschulden. Bis 2028 haben wir keine größeren Rückzahlungsverpflichtungen", so Strauss. Das Liquiditätspolster der Porr ist mit Liquiditätsreserven von über 1 Milliarde Euro weiterhin hoch.

Wo es teurer geworden ist, ist beim Personal. Knapp 21.000 Mitarbeitende (genau 20.666, davon 3.278 Frauen) zählt man. "Bedingt durch Inflation und Kollektivvertrag hatten wir in diesem Bereich um 8,4 Prozent höhere Ausgaben", rechnet Eiter vor.