Die Löhne für Bauarbeiter variieren international erheblich und spiegeln die wirtschaftlichen Bedingungen sowie die Arbeitsmarktpolitik der einzelnen Länder wider. Ein Vergleich der gesetzlichen Mindestlöhne in der Europäischen Union zeigt deutliche Unterschiede:

Luxemburg : Mit einem Mindestlohn von 14,86 € pro Stunde liegt Luxemburg an der Spitze der EU-Länder.

: Mit einem Mindestlohn von 14,86 € pro Stunde liegt Luxemburg an der Spitze der EU-Länder. Niederlande : Hier beträgt der Mindestlohn 13,27 € pro Stunde.

: Hier beträgt der Mindestlohn 13,27 € pro Stunde. Irland : Arbeitnehmer erhalten einen Mindestlohn von 12,70 € pro Stunde.

: Arbeitnehmer erhalten einen Mindestlohn von 12,70 € pro Stunde. Deutschland : Der Mindestlohn liegt bei 12,41 € pro Stunde.

: Der Mindestlohn liegt bei 12,41 € pro Stunde. Belgien: Mit 12,09 € pro Stunde liegt Belgien ebenfalls im oberen Bereich.

Am unteren Ende des Spektrums befinden sich Länder wie Bulgarien mit einem Mindestlohn von 2,85 € pro Stunde und Rumänien mit 3,99 € pro Stunde.

Österreich hingegen verfügt über keinen gesetzlichen Mindestlohn. Stattdessen werden Löhne und Gehälter überwiegend durch Kollektivverträge festgelegt, die in der Regel höhere Lohnniveaus als gesetzliche Mindestlöhne garantieren. So beträgt der kollektivvertragliche Mindesteinstiegslohn für Bauarbeiter in Österreich ab 1. Mai 2025 2.786,58 € pro Monat, was einem Stundenlohn von etwa 16,10 € entspricht.