Seine Gewerkschaft habe gezeigt, dass sie Erfolge für Arbeitnehmende erzielen könne, so der neue und alte Chef. "Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die Interessen der Beschäftigten in unseren Branchen stark vertreten und die kommenden Herausforderungen erfolgreich meistern", sagt Josef Muchitsch.

Die GBH vertritt rund 240.000 Beschäftigte in den Bau-, Holz- und Steinbranchen.

Die Delegierten wählten auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Vorsitzenden und verabschiedeten den Leitantrag der Gewerkschaft. "Das gibt uns den Auftrag, weiterhin entschlossen für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen", bedankte sich Muchitsch.