Laut Strauss stockt zudem der Einfamilienhausbau weiterhin – nicht zuletzt wegen der hohen Grundstückspreise. Für private Bauvorhaben fehlten oftmals attraktive Rahmenbedingungen. Dabei erinnert Strauss an die 1970er- und 1980er-Jahre, als Wohnbaudarlehen zu günstigen Zinssätzen und mit zweckgebundener Förderung vergeben wurden. „Dieses Konzept hat damals funktioniert – die Zweckbindung muss zurückkommen. Wenigverdiener könnten mehr Förderung erhalten, andere weniger.“

Die von der Regierung vor einem Jahr beschlossene „Wohnbaumilliarde“ sei laut Strauss bisher „fast nirgends angekommen“, da die Konditionen vielerorts unattraktiv waren. Fixzinssätze seien teils nur für zwei bis drei Jahre festgeschrieben, während Baukredite oft über 20 bis 30 Jahre liefen. „Ich glaube, die Länder beginnen das jetzt zu verändern“, so Strauss. Dennoch seien die Förderbestimmungen in jedem Bundesland unterschiedlich, was den Prozess weiter verkompliziere.

