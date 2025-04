Österreich und Deutschland weisen in der Bauwirtschaft traditionell ähnliche Strukturen auf, was sich auch in vergleichbaren Preissteigerungen widerspiegelt. In beiden Ländern waren Baumaterialien wie Holz, Stahl und Zement gleichermaßen von globalen Krisen betroffen. Die prozentualen Preissteigerungen ähnelten sich über die Jahre: Während in Österreich beispielsweise der Baukostenindex für Wohnbau zwischen 3–4 % pro Jahr stieg, verzeichnete Deutschland in einem ähnlichen Zeitraum Zuwächse von 2–4 %.

Allerdings kommt es in Deutschland in einigen Regionen (insbesondere in Ballungszentren wie München, Hamburg, Berlin) aufgrund noch größerer Nachfrage zu höheren Steigerungsraten im Wohnbau als in Österreich.