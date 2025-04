In Schweden (plus 12 Prozent) sollen bereits 2025 mehr Wohnungen gebaut werden. Bis 2026 werden demnach auch in Dänemark (plus 28 Prozent), Finnland (plus 23 Prozent) und Norwegen (plus 13 Prozent) die Fertigstellungen zunehmen. Ähnlich ist die Entwicklung in Polen (plus 10 Prozent). Dagegen würden in Österreich (minus 9 Prozent), Frankreich und Italien (minus 3 Prozent) 2026 weniger Wohnungen gebaut als im Vorjahr.

>> Lesen Sie hier, was Porr-CEO Karl-Heinz Strauss diesbezüglich fordert.

In Deutschland hatten die Immobilienweisen am Dienstag in ihrem Frühjahrsgutachten erklärt, der Wohnungsbau stecke in einer tiefen Krise. Die Politik müsse mit Förderprogrammen, beschleunigten Verfahren und weniger Bauauflagen helfen. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) appellierte an die künftige Regierung in Berlin, den Wohnungsbau nach der Wahl ganz oben auf die Agenda zu setzen.