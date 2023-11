Bauwirtschaft : Insolvenzen im heimischen Baugewerbe sind gestiegen

Was die großen Baufirmen eher weniger in die Enge treibt, trifft einige Kleinere aktuell mit voller Wucht. Laut einer Analyse des Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Allianz Trade sind die Insolvenzen im heimischen Baugewerbe heuer deutlich gestiegen. Die Misere im Wohnbau gilt dabei nach wie vor als Treiber.