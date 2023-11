In seiner heutigen Form wurde das Unternehmen 1994 gegründet und führte zuletzt vor allem in Mittelkärnten Hochbautätigkeiten aus. Außerdem war die Baufirma als Generalunternehmer bei Bauträgerprojekten in Klagenfurt und Villach tätig.

Die finanzielle Schieflage wird mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation begründet, welche zu einem Rückgang der Auftragslage geführt habe: "Aufgrund der seit Jahrzehnten bestehenden Betriebsgröße wäre für eine positive Fortführung das Erreichen einer Betriebsleistung von zumindest zehn Mio. Euro jährlich notwendig." Weil vorwiegend Einfamilien- und Mehrparteienwohnhäuser errichtet werden, sei es nun zu Problemen gekommen: "Gerade dieses Geschäftssegment ist aufgrund der strengen Finanzierungsvorschriften (KIM-Verordnung) nahezu zum Erliegen gekommen", hieß es unter Berufung auf die Angaben des Unternehmens.

Eine Betriebsfortführung und der Abschluss eines Sanierungsplanes sind lt. Informationen des KSV nicht berücksichtigt.