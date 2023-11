Eine Sternstunde erlebt die deutsche Bauindustrie aktuell nicht. Eher sieht sie sich mit diversen Herausforderungen konfrontiert und speziell im Wohnungsbau ist die Auftragslage merklich rückläufig.

Die deutsche Consulting-Frima Roland Berger gibt nun in einer Studie einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Dabei wird für 2023 und 2024 jeweils ein Rückgang der Bauproduktionsleistung in Deutschland von 6,2 Prozent erwartet. Mit einer leichten Erholung könne man 2025 rechnen - in einem realistischen Szenario mit +3 Prozent.