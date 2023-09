Das 14-Punkte-Papier der Bundesregierung, das der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag, sieht unter anderem einen Verzicht auf die geplante Verschärfung der Energiestandards für Neubauten vor. Außerdem soll es beispielsweise mehr Geld für Familien auf dem Weg ins Eigenheim oder für den Heizungstausch geben.



"Angesichts der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Bau- und Wohnungswirtschaft durch hohe Zinsen und Baukosten ist die Verankerung von EH-40 als verbindlicher gesetzlicher Neubaustandard in dieser Legislaturperiode nicht mehr erforderlich und wird ausgesetzt", heißt es in dem Papier. Laut Koalitionsvertrag sollte der Energieeffizienzstandard EH-40 eigentlich ab Anfang 2025 verpflichtend werden. Die Bauwirtschaft kritisiert dies angesichts der stark gestiegenen Baukosten seit Monaten scharf.



Außerdem will die Ampel-Regierung den Erwerb von Wohneigentum für mehr Familien stärker fördern. So soll der Darlehenshöchstbetrag um 30.000 Euro und die Einkommensgrenze von 60.000 Euro auf 90.000 Euro angehoben werden.