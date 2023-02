Entsprechend viele Zweifel und Bedenken gab es vergangenen Woche, als das von Geywitz initiierte "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" einen Maßnahmenkatalog vorlegte, um Bauen einfacher, schneller und ökologischer zu machen. Doch sind die Bauziele wirklich überhöht?



Auf der Baustelle in Berlin-Treptow, wo sich Geywitz beispielhaft über serielles Bauen informiert, entstehen in rund einem Jahr Bauzeit 66 Wohnungen von 38 bis 92 Quadratmeter. Die Fertigbadzellen sind in jeweils 20 Minuten montiert. Stahlbeton, Leichtbeton und Mineralwolldämmung sind die wichtigsten Materialien hier. Der Geschäftsführer des beauftragten Bauunternehmens Goldbeck, Robert Wall, sagt: "Wir wären mit unseren 13 Werken, die wir haben, durchaus in der Lage, Zehntausende Wohnungen pro Jahr zu bauen." Entstehen also landauf, landab seriell gebaute Häuser im Eiltempo?



So schnell geht es nicht. Da sind zunächst einmal die bürokratischen Schwierigkeiten, mit denen die Bauwirtschaft zu kämpfen hat. "Teilweise warten wir bis zu einem Jahr auf die Baugenehmigung", sagt Wall. So lange steht der Bauvertrag dann schon, bevor tatsächlich losgelegt werden kann.



Im Fall der von Geywitz besichtigten Baustelle ist der Bauherr die Wohnbauten-Gesellschaft Stadt und Land. Deren Geschäftsführer Ingo Malter zählt auf, was alles zu berücksichtigen ist, wenn man bauen will: Denkmalschutz, Bodenschutz, Artenschutz, Luftgüte, Lärm. "Diese ganzen Regeln, die sind für sich genommen sehr vernünftig." Von der Politik wünscht sich Malter aber eine Instanz, die man als Bauträger anrufen kann - und die verhindert, dass ein ganzes Projekt wegen eines solchen Schutzgutes aufgehalten wird.



"Das ist ein Riesenthema", stimmt Geywitz den Praktikern zu. Für große Projekte wie Autobahnbrücken sei bereits vorgesehen, dass die nötigen Beteiligungsverfahren zeitlich befristet werden. "Und das andere ist natürlich die komplette Digitalisierung von Planungsverfahren", sagt Geywitz. Nächstes Jahr komme eine "große Novelle, wo wir das alles entstauben und digitalisieren wollen". Nötig seien dann freilich auch genug Leute in den Behörden, die die Anträge auch bearbeiten.