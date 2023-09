Das viele Geld muss nun von der Bauwirtschaft verbaut werden, was angesichts der stark gestiegenen Baukosten und des Personalmangels keine leichte Aufgabe sein dürfte. Die Branche zeigte sich zuversichtlich: "Wir als Bauindustrie stehen hinter der Korridorsanierung", sagte der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, und weiter: "Durch die Vollsperrung können wir durcharbeiten, kommen weg vom Klein-Klein einzelner Baumaßnahmen und können mit schweren Baumaschinen effizient an die Strecke."



"Wir erneuern und modernisieren die Infrastruktur mit einem Programm, das in der Geschichte der DB beispiellos ist", kündigte Konzernchef Richard Lutz an. "Jetzt ist es an uns, gemeinsam mit der Bauindustrie die Ärmel hochzukrempeln."



Um die Sanierungsprojekte umzusetzen, ist geplant, unter dem Dach des DB-Konzerns eine neue, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft namens "InfraGo" zu gründen. In ihr sollen zum Jahreswechsel die Teilgesellschaften DB Netz und DB Station und Service aufgehen. Ziel der Konstruktion ist es, dass die zur Verfügung gestellten Bundesmittel ausschließlich in die Infrastruktur und nicht in den Fahrbetrieb fließen. Kritiker hatten gefordert, das Netz ganz aus dem Bahnkonzern herauszulösen.