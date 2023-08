Baukosten und Zeitplan für das Bahnprojekt Stuttgart 21 kommen angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland erneut auf den Prüfstand.



"Alle großen Bauprojekte der DB in Deutschland sind von der stark gestiegenen Bauteuerung betroffen", sagte ein Bahnsprecher. "Deshalb wird es in der zweiten Jahreshälfte eine Überprüfung der Kosten- und Terminplanung für Stuttgart 21 geben."



Einen genauen Termin dafür gebe es nicht. Beim nächsten Treffen der S21-Projektpartner - Bahn, Land, Stadt Stuttgart, Region und Flughafen - am 6. November werde es aber sicher noch keine Informationen dazu geben.