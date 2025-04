Dennoch gingen die Herausforderungen für die Baubranche auch am börsennotierten Baustoffkonzern Wienerberger nicht spurlos vorbei: Der Gewinn nach Steuern brach gegenüber dem Jahr davor um 76 Prozent auf 79,8 Millionen Euro ein. Das Unternehmen habe zudem einen einmaligen Gewinnrückgang aufgrund von Negativeffekten verzeichnet, so der Konzern am Mittwoch unter Verweis auf einen Verkauf in Russland und Restrukturierungsmaßnahmen.

Die Bauindustrie merkte insbesondere den starken Rückgang im Ein- und Mehrfamilienhausbau von teilweise über 25 Prozent. Steigende Zinsen, steigende Baukosten und politische Unsicherheiten erschwerten die Marktentwicklung zusätzlich. Durch einen starken Fokus auf Working Capital Management und Lageroptimierung konnte ein Free Cashflow von knapp 420 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch gezielte Portfoliobereinigungen, die die finanzielle Stabilität des Unternehmens sichern und weiteres Wachstum ermöglichen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 wird am 31. März 2025 veröffentlicht.

