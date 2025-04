In seiner neuen Funktion verantwortet Michael Toth die gesamte Produktionslandschaft von Wienerberger Österreich und Pipelife Austria. Vor seinem Wechsel in diese Position war er als Geschäftsführer der Wienerberger Bausysteme GmbH für die Produktion von Ziegel-Fertigteilwänden in Kirchberg am Wagram zuständig.

Der studierte Maschinenbau-Ingenieur mit einem Magisterabschluss in Wirtschaft und Recht startete 2014 als Vorstandsassistent in der Wienerberger AG. 2017 übernahm er die Werksleitung in Hennersdorf, bevor er ab 2019 als Gruppenleiter für mehrere Hintermauer-Ziegelwerke tätig war.