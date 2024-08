„Mit der organisatorischen Zusammenführung von wienerberger Österreich und Pipelife Austria schreiben wir ein neues Kapitel in der Geschichte beider Unternehmen. In der neuen Struktur bündeln wir unsere Kompetenzen“, sagt Johann Marchner, Geschäftsführer von wienerberger Österreich und Pipelife Austria.



„Die enge Vernetzung der einzelnen Bereiche bringt viele Vorteile: Alle unsere Kunden profitieren von einem noch umfassenderen Lösungsangebot durch eine erweiterte Marktbearbeitung und eine engere Zusammenarbeit “, so Frank Schneider, Country Commercial Director.