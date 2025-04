Nach einigen Jahren als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei PricewaterhouseCoopers leitete Dagmar Steinert von 2003 bis 2013 das Accounting von Rheinmetall. Danach wechselte sie zu Fuchs, dem weltweit führenden, unabhängigen Anbieter von Schmierstoffen, zunächst als Leiterin der Abteilung Investor Relations. Nach knapp drei Jahren stieg sie zur Finanzvorständin auf. Nach zehn Jahren kam sie 2022 zurück zu Rheinmetall, als CFO. Dort konnte sie unter anderem mehrere Fusionen und Übernahmen beaufsichtigen und die IT-Transformation der DACH-Region vorantreiben. In all ihren Top-Positionen bewies sie Führungsqualitäten, ein ausgezeichnetes Verständnis für Märkte und Investoren sowie die Fähigkeiten, gruppenweite Transformationen erfolgreich durchzuführen.

Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagt zu dieser Veränderung: „Gerhard Hanke hat als CFO entscheidende Maßnahmen ergriffen, die Wienerberger weiteres nachhaltiges Wachstum ermöglichen und unsere Position an den Kapitalmärkten gestärkt haben. Dafür möchte ich ihm persönlich danken. Das Geschäft in der Region Zentral & Ost, das in Zukunft eine besonders wichtige Rolle spielen wird, ist bei ihm in besten Händen.“ Dagmar Steinert ist jetzt die ideale Besetzung, um wienerberger auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten, so Steiner: „Mit Dagmar Steinert gewinnen wir eine führende Finanzexpertin mit weitreichender Erfahrung bei der Transformation großer Unternehmensgruppen. Damit ergänzt sie unser Vorstandsteam optimal, das gemeinsam die wertschaffende Wachstumsstrategie weiterentwickelt und so den erfolgreichen Weg von Wienerberger fortsetzen wird.“