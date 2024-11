Heimo Scheuch, CEO wienerberger sagt zur Neuausrichtung: "Die neue gemeinsame Markenarchitektur ist ein wichtiger strategischer Schritt, um die Innovationskraft, das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und die breite Lösungskompetenz noch deutlicher zu kommunizieren. Sie spiegelt die wertschaffende Transformation des Unternehmens in den letzten Jahren wider und bildet eine solide Basis für zukünftiges Wachstum. Wir wollen uns neu positionieren und ein klares Bild bei allen Stakeholdern verankern, damit das Unternehmen in Zukunft noch stärker als Anbieter von innovativen und ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle im Neubau und in der Sanierung sowie für Infrastrukturen im Wasser- und Energiemanagement wahrgenommen wird“.