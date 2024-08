Output der 3D Rekonstruktion ist für gewöhnlich eine dichte Punktwolke. Sind die Fotos georeferenziert, so ist es auch die Punktwolke und alle darin abgebildeten Objekte. Das bedeutet auch, dass die Punktwolke korrekt skaliert ist und Messungen möglich sind. Die Genauigkeit der Messungen unterliegt natürlich der Genauigkeit der Punktwolke selbst. Eine nachgelagerte Georeferenzierung ist ebenfalls möglich, benötigt aber zusätzliche Passpunktaufnahmen vor Ort oder - bei geringer Genauigkeitsanforderung - manuelle Ausmessung der Punkte aus beispielsweise einem Geoinformationssystem (GIS).



Laserscanner mit integrierter Kamera verbinden bereits die Messungen eines zweidimensionalen Bildes mit einer dreidimensionalen Raummessung. Denn im Gegensatz zur reinen Fotoaufnahmen wird beim Laserscanner eine zusätzliche Distanzmessung durchgeführt, welche den Zusammenhang zwischen 2D Foto und 3D Raum eindeutig bestimmt. Mit dem Aufkommen günstigerer Laserscanner und Handlaserscanner verbessert sich die Datengrundlage stetig und die Anwendungsfälle für Punktwolkendaten wachsen weiter. So lassen sich aus bereits sehr dünnen Punktwolken Meshes generieren, die als eine erste Annäherung eines dreidimensionalen Objektes dienen können. Jedenfalls ist sowohl bei der Aufnahme mit Laserscannern als auch bei der Generierung einer Punktwolke anhand von Bildern die Beziehung zwischen Fotos und Punkten bekannt. Diese Beziehung kann genutzt werden, um Auswertungen im jeweils dafür geeigneten Datenset durchzuführen und anschließend die gewonnene Information auf das andere Datenset zu übertragen. Eine Möglichkeit hierfür stellt die Erfassung einzelner Objekte (hier am Beispiel Schilder) und deren Metadaten da, die im nächsten Abschnitt detaillierter beschrieben ist.



Viele der bisher genannten Prozesse zur Datenauswertung oder Datengenerierung wurden im aktuellen Hype um künstliche Intelligenz und Machine Learning von der Forschung aufgegriffen und weiterentwickelt. So gibt es mittlerweile Machine Learning Modelle, die mit hoher Zuverlässigkeit markante Punkte in Bildern detektieren oder zwischen Bildern Verknüpfungen herstellen. Eingebettet in den Rekonstruktionsprozess liefern diese Modelle teils bessere Ergebnisse und verringern die Anzahl an benötigten Fotos zur Rekonstruktion. Besonders beeindruckend sind auch sogenannte neuronale Strahlungsfelder (Neural Radiance Fields, NeRFs). Dabei handelt es sich um neuronale Netzwerke, die ebenfalls anhand von Bildern komplexe dreidimensionale Szenen rekonstruieren können. Der Vorgang unterscheidet sich von der klassischen Fotogrammetrie dadurch, dass zwischen den rekonstruierten Datenpunkten automatisch synthetische Daten generiert werden. Der Output ist daher keine Punktwolke, sondern eine fotorealistische 3D Ansichten.



Wir haben uns viele dieser Methoden angesehen und in einer Arbeitsgruppe aus ExpertInnen diverser Fachrichtungen einen Workflow zur teilautomatisierten Modellerstellung am Beispiel einer Brücke erarbeitet.