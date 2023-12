In einer Kooperation mit der Holzforschung Austria hat buildingSMART Austria im vergangenen Jahr ein Projekt zur Implementierung von nativen openBIM-Modellkomponenten in der etablierten Holzbau-Planungsdatenbank dataholz.eu umgesetzt.



Erstmalig steht damit eine professionelle generische Datenbank mit nutzbaren IFC-Bauteilen zur Verfügung, die alle verfügbaren Informationen direkt in das digitale Gebäudemodell übertragen können.



Die Modellelemente stehen ab sofort kostenlos für alle Interessierten zur Verfügung und kön- nen von jeder zertifizierten BIM-Autorensoftware direkt zum Modellieren genutzt werden. Damit bieten sie einen Mehrwert für Planer:innen aber auch für Betreiber:innen und Investor:innen, die schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt neben den herkömmlichen Aussagen zu Brand-, Wärme- und Schallschutz auch verlässliche, rechnerisch nachweisbare und zertifizierte Aussagen hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der Energiebilanz und der Klimawirksamkeit ihrer geplanten Gebäude treffen können, um so Förderungen und Finanzierungen anstoßen zu können, die gerade in Hinsicht auf den europäischen GreenDeal in Zukunft nur noch an Gebäude vergeben werden, die die Anforderungen der EU-Taxonomie zur Nachhaltigkeit erfüllen.