Das Urteil ist die durch das Gericht gefällte Sachentscheidung über den Urteilsantrag der Parteien. Es stellt in gewisser Weise eine Momentaufnahme der Rechtslage zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung dar. In der Regel ergeht das Urteil in schriftlicher Form obwohl auch die unmittelbare mündliche Verkündung nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung möglich ist.



Die Parteien haben durch sogenannte Rechtsmittel die Möglichkeit, im Wege des aufsteigenden Instanzenzugs, sich gegen Urteile zur Wehr zu setzen. Die Parteien haben darin die Rechtsmittelgründe darzulegen, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Beweismittel zu Unrecht nicht zugelassen wurden oder die Entscheidung in der Sache rechtlich unrichtig ist. Ist – wie in unserem Beispiel – in erster Instanz ein Landesgericht zuständig, so entscheidet das Oberlandesgericht über die Berufung.



Eine Berufung muss innerhalb von vier Wochen ab Zustellung des Urteils beim Erstgericht erhoben werden. Wird jedoch kein (fristgemäßes) Rechtsmittel erhoben, erwächst das Urteil des Erstgerichts in Rechtskraft. Gegen das darauffolgende Urteil des Berufungsgerichts ist wiederum die Revision an den OGH möglich, die nur zulässig ist, wenn die Entscheidung von der Lösung einer erheblichen Rechtsfrage abhängt, etwa weil das Berufungsgericht von der Rechtsprechung des OGH abweicht oder eine solche Rechtsprechung fehlt oder uneinheitlich ist. Sofern der OGH das Urteil des Oberlandesgerichts bestätigt oder abändert, entscheidet er ohne mündliche Verhandlung mit einem Urteil. In diesem Fall endet der Zivilprozess, in der Regel mit dem Urteil des OGH.