Die allgemeine Gefährdungshaftung basiert darauf, dass jene Person, die eine Gefahrenquelle schafft, für den sich daraus manifestierten Schaden einzustehen hat, wenn die Verkehrsteilnehmer nicht ausreichend vor dieser Gefahr geschützt wurden. Nicht entscheidend ist, wem das Eigentum an der Verkehrsfläche oder an der Gefahrenquelle zusteht. Vielmehr kommt es auf die Verfügungsgewalt über die Gefahrenquelle an.



In den meisten Fällen ist der Auftragnehmer zu einer entsprechenden Absicherung einer Baustelle verpflichtet. Der Bauherr genügt seiner Verkehrssicherungspflicht in der Regel schon dadurch, dass er einen fachkundigen und zuverlässigen Unternehmer beauftragt.



Bedient er sich hierbei jedoch einer ungeeigneten Person (siehe oben Besorgungsgehilfenhaftung) oder verletzt er Anweisungs- oder Überwachungspflichten, kann auch der Bauherr unmittelbar haften. Bei den Anforderungen an die Beaufsichtigung kommt es maßgeblich auf die Sachkenntnisse des Bauherrn an. Eine Aufsichtspflicht ist nur anzunehmen, wenn der Bauherr selbst ein einschlägiger Sachverständiger ist, oder wenn die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten keine besonderen Sachkenntnisse erfordert.