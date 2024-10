Neben den eben erwähnten Vorteilen können sich aus der Vergabe von Rahmenvereinbarungen auch Nachteile ergeben, die sowohl den Auftraggeber als auch den jeweiligen Auftragnehmer betreffen können.

Ein Nachteil, der den jeweiligen Auftragnehmer betrifft, steht in engem Zusammenhang mit einem Vorteil desselben, nämlich die Leistungspflicht über die Laufzeit der Rahmenvereinbarung. Es ist zwar zutreffend, dass der Auftragnehmer über die Laufzeit der Rahmenvereinbarung mit einem gewissen Umsatz rechnen kann, allerdings bindet er sich über diese Zeit auch an den Auftraggeber und muss die Leistung im Falle eines Abrufes erbringen, was zu gewissen Vorhalterisiken führen kann. Zudem handelt es sich – wie bereits ausgeführt – bei einer Rahmenvereinbarung um eine Vereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung, weshalb der Auftragnehmer nur mit Umsätzen rechnen kann, diese jedoch nicht garantiert sind. Der Auftragnehmer hat sich daher über die Laufzeit leistungsbereit zu halten, unter dem Risiko, dass keine Abrufe erfolgen.

Das Risiko eines etwaigen Ausbleibens von Abrufen wird noch weiter verstärkt, wenn die Rahmenvereinbarung mit mehreren Partnern abgeschlossen wird. Für Bieter in einem Vergabeverfahren ist es sohin wichtig beim Auftraggeber darauf hinzuwirken, dass im Zuge der Ausschreibung bereits klargestellt wird, welche Leistungen der Auftraggeber beabsichtigt auf Basis der Rahmenvereinbarung zu beauftragen.Zusätzlich ist anzumerken, dass das Leistungsverzeichnis (oftmals eine Art Muster-LV) bei der Ausschreibung von Rahmenvereinbarungen in der Regel eher grob ausgestaltet ist, um zumindest die wichtigsten Leistungspositionen zu erfassen.

Dieser Umstand kann im Falle eines Abrufes der Leistungen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen Auftragnehmer führen, etwa weil Uneinigkeit darüber besteht, ob die ursprüngliche Leistungsposition im Muster-LV der nunmehr final ausformulierten Leistungsposition im Abrufs-LV entspricht. Die sich daraus ergebenden Unstimmigkeiten sollten im Idealfall jedoch zu keiner Bauverzögerung führen, wenn die Rahmenvereinbarung ein konkretes Prozedere vorsieht, wie mit solchen Unstimmigkeiten umzugehen ist. Idealerweise sieht die Rahmenvereinbarung in einem solchen Fall eine Beauftragung dem Grunde nach vor und die Bestimmung des tatsächlichen Positionspreises erfolgt im Nachhinein (zB durch einen gemeinsam beauftragten Schiedsgutachter).Bei langjährigen Rahmenvereinbarungen ist zudem darauf zu achten, dass die unterschiedlichen Leistungspositionen mit dem korrekten Baukostenindex angepasst werden.