Es werden Algorithmen verwendet, um komplexe, maßgeschneiderte Produkte oder Strukturen zu erstellen. Diese Technik wendet DataB bei der Konstruktion von Schalungen an. Das in Biedermannsdorf bei Wien ansässige Unternehmen hat klare Vorstellungen von der Zukunft der Bauwirtschaft: vom Entwurf direkt auf die Maschine, so lautet die Devise.



David Dabic, Geschäftsführer von DataB erklärt: „Digital bauen bedeutet Schnelligkeit, Flexibilität, Anpassbarkeit und Ressourceneffizienz.“ Dazu nennt Dabic ein Beispiel aus der Baupraxis: „Nehmen wir eine simple Türaussparung an. Es reicht völlig, dass der Polier auf der Baustelle die Türe handschriftlich skizziert und es fotografiert. Via dem KI-Modell ChatGPT wird dieser Entwurf automatisch mittels DataB Software generiert und direkt an der CNC-Maschine maßgenau produziert. So gelingt unser Anspruch, dass Schalungselemente wie Möbel auf Baustellen sind.“