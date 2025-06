Firmenübernahme in Irland : Wienerberger wächst mit Rohrlösungen

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Mit dem Erwerb von MFP Sales Ltd, einem irischen Anbieter von Rohrlösungen, spezialisiert auf Entwässerungs-, Dachrinnen- und Kabelschutzsysteme, knüpft wienerberger an die Übernahmen von Cork Plastics in Irland und FloPlast in Großbritannien im Jahr 2021 an