Verraten Sie uns etwas zum brandneuen Service im Bereich BIM?

Pauser: Peter Krammer wird dies in der Eröffnungssession vorstellen. Die großen öffentlichen Auftraggeber möchten zukünftig komplexe Projekte nur mehr in BIM ausschreiben und abwickeln um damit alle relevanten Informationen mit BIM in Planung, Ausführung und Betrieb nutzen zu können.

Die Ingenieurbüros und Baufirmen haben alle ihr eigenes BIM und müssen somit vieles nachbauen. Das ist Vergangenheit, denn mit unserem neuen Service wird die Kommunikation zwischen den einzelnen Unternehmen mit ihren unterschiedlichen BIM-Modellen und Softwarelösungen ermöglicht und dadurch können wir BIM einen entsprechenden Schub geben.



Für Österreichs kooperativste Teams in den Kategorien Infrastruktur- und Hochbau wird es wieder den KOOP-Award geben, wer wird ihn diesmal bekommen?



Pauser: Das ist natürlich noch geheim. Nur eines kann ich verraten - in der Infrastruktur ist es diesmal weder ein Straßen- noch ein Bahnprojekt. Es bleibt also spannend!



In der Expo stellen heuer auch neben den klassischen, arrivierten Unternehmen Startups aus. Welche Rolle kommt diesen zu?



Pauser: Auch das ist eine Premiere. Neben 100 Ausstellern gibt es erstmals eine Startup-Area, wo Jungunternehmer Lösungen im Digitalisierungsbereich für die Baubranche parat haben. Auch auf unserer Website unter „Expo/Innovationen“ nutzen einige unserer Aussteller bereits die Möglichkeit, ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vorab zu präsentieren.