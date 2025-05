Laut Ministerium seien konkret Einsparungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro aus ÖBB-Projektverschiebungen geplant. „Es werden keine im Bau befindlichen Projekte verschoben“, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä gegenüber den Medien.

So sollen die Koralmbahn, der Semmering-Basistunnel, der Brenner-Basistunnel und der Knoten S-Bahn Wien auf jeden Fall realisiert werden.

>> Lesen Sie hier unseren Bau-Report zum Brenner Basistunnel.

Die Investitionen in die Schiene bleiben auch in den kommenden Jahren auf sehr hohem Niveau. Insgesamt investieren wir bis 2030 beinahe 20 Milliarden Euro in den Ausbau der Schiene. Mit jedem Euro dieser Investitionen treiben wir die Mobilitätswende massiv voran und stärken zudem die heimische Konjunktur. Und noch eine gute Nachricht: Jeder neu bestellte Zug kommt auf die Schiene und steigert damit den Fahrgastkomfort“, so Mobilitätsminister Peter Hanke.