Bei einem Gespräch mit Klaus Schneider, seines Zeichens Projektleiter Koralmtunnel und Gesamtkoordinator der Koralmbahn, springt die Begeisterung schnell über. Er kennt das Mega-Bauprojekt der ÖBB im Süden Österreich zwischen der Steiermark und Kärnten wie kaum ein Anderer. Schließlich ist er von Anfang an mit dabei, als alles Ende der 1990er-Jahre begann. Jetzt befindet sich die Koralmbahn sich im letzten Zielsprint. Bis Ende des Jahres werden alle baulichen Abschnitte fertiggestellt und die Inbetriebnahmephase in die Wege geleitet. „Im Vorjahr fuhr zum ersten Mal ein Reisezug betrieben mit Diesel durch den sechst längsten Eisenbahntunnel der Welt. 2025 wird dann alles auf Herz und Nieren geprüft. Genau in einem Jahr, im Oktober 2025, werden Güterzüge durch die 33 Kilometer langen Tunnelröhren fahren, ab Dezember 2025 auch Personenzüge“, schildert Klaus Schneider.



Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG, meinte anlässlich der Eröffnung des Infoparks: „Sehr bald wird es normal sein, in 45 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt zu pendeln. Mit dem Infopark Koralmbahn wollen wir erlebbar machen, welche Innovationen, Weltrekorde und Herausforderungen dahinterstecken.“

