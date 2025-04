Wie ist die Stimmung in der Branche? Wie sind die Erwartungen für 2025?

Holzhaider: Mit einem Wort: durchwachsen. Einige Betriebe haben bereits wieder eine gute Grundauslastung. Bei anderen ist vorläufig noch Potenzial vorhanden, was die Auftragslage angeht.

Viel wird mit Leasing-Personal abgefedert. In meinem Unternehmen hatten wir in der Hochphase rund 40 Leasing-Mitarbeitende zusätzlich zu den 100 Arbeitskräften im Haus. Die haben wir abgebaut, so sind wir gut durch die Krise gekommen.

Andere Betriebe haben vielleicht Überkapazitäten aufgebaut in der jüngeren Vergangenheit. Durch die niedrigen Zinsen ist ja ein regelrechter Betongoldrausch entstanden, der sehr abrupt und überraschend durch den Zinsanstieg abgebremst wurde.

Der Preiskampf in der Branche ist nach wie vor hart. Der soziale Wohnbau läuft gut und langsam macht sich auch das Wohnbaupaket bemerkbar. Die Privatkunden nehmen wieder mehr Kredite in Anspruch: Bei einer großen oberösterreichischen Bank haben die Finanzierungen im vierten Vorjahresquartal um 100 Prozent zugelegt.

Das angekündigte Auslaufen der KIM-Verordnung macht sich also bereits bemerkbar …

Holzhaider: Genau. Freilich war die KIM ein Brandbeschleuniger, den niemand gebraucht hätte. Das Kreditniveau war zum Zeitpunkt, als die Verordnung in Kraft trat, ohnehin am Steigen.

Abgesehen vom privaten Wohnbau, der wieder anziehen wird, können wir aktuell auf die öffentlichen Auftraggeber zählen, die in Kindergärten, Schulen, Feuerwehrgebäude und in die Infrastruktur investieren. Ich denke, das wird trotz etwaiger Sparpakete auch so bleiben.