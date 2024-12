Zwölf Jahre lang prägte Herbert Pichler als Obmann des Ausbildungsvereins die BAUAkademie BWZ OÖ, er war außerdem Landesinnungsmeister von 2005 bis 2009 und Landesinnungsmeister-Stellvertreter von 2000 bis 2005 sowie von 2009 bis 2020. Seit 2000 ist er Vorstandsmitglied und Ausschussmitglied der Landesinnung Bau sowie seit 1999 Mitglied der Baumeisterprüfungskommission.

Herbert Pichler sagt: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel umgesetzt und ich freue mich, beim Aufbau und der Weiterentwicklung des modernsten Aus- und Weiterbildungszentrum für die Baubranche in OÖ maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Wir haben hier in OÖ eine Ausbildungsstätte die weit über die Grenzen der Bauwirtschafts hinausstrahlt. Die BAUAkademie ist ein Ort, an dem nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch Partnerschaften entstehen und hier werden Talente gefördert zur Stärkung der Branche.“