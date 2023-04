Der steigende Wohnraumbedarf konnte in den vergangenen Jahren durch rege Bautätigkeit der Bauträger gut gedeckt werden, heißt es in der Mitteilung der WK-Fachgruppe.



Allerdings zeichne sich, gemessen an den Baubewilligungen, bereits ab, dass die Fertigstellungen zurückgehen. "Sollte dieser Rückgang auf eine gleichbleibende Nachfrage treffen, könnte es in den kommenden Jahren zu einem Engpass bei den Wohneinheiten kommen", meint der stellvertretende Fachgruppenobmann Johannes Wild.



Rund drei Fünftel der Wohnbauleistung werden österreichweit von gewerblichen Bauträgern erbracht. Diese sind vor allem im Eigentumsbereich tätig.



Mehr als drei Viertel ihrer Wohnungen bringen die gemeinnützigen Genossenschaften hingegen als Mietwohnungen auf den Markt.

Die typische Wohnung ist rund 68 Quadratmeter groß. Die meisten Kleinwohnungen mit überwiegend 1-2 Zimmern werden nach wie vor in Wien und in der Steiermark errichtet. Die größten Wohnungen werden in Oberösterreich und im Burgenland gebaut.