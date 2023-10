Während am ersten Tag die Bauindustrie selbst und die baunahe Forschung im Mittelpunkt standen, bot der „Industry Day“ der DataCon.AI eine Bühne für Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen, Hard- und Software den effizienten Einsatz von KI in der Bauwirtschaft ermöglichen.



Aus zahlreichen Bewerber:innen des Netzwerks des Bundesverbandes für Digitales Bauwesen wurden fünf Start-ups eingeladen, ihre Anwendungen in Pitches zu präsentieren, sich Expertenfragen zu stellen und Feedback vom Fachpublikum zu erhalten.



Von den drei großen Hyperscalern Microsoft, Google und Amazon (AWS) wurden zukünftige Trends der KI-Infrastruktur prognostiziert, gezeigt, was KI-Anwendungen heute schon leisten können und welche Chancen sich durch den Einsatz von KI für ein nachhaltigeres Bauen und Betreiben von Gebäuden ergeben.