Die größten Zuwächse wurden den Angaben zufolge in Polen, Deutschland sowie im Tunnel- und Verkehrswegebau in Italien erzielt. Dagegen sei die Leistung in Österreich und Ungarn zurückgegangen, berichtete der Vorstandsvorsitzende. "In Österreich wirkte sich erwartungsgemäß der rückläufige Wohnbau negativ aus".



Nach dem erstmaligen Überschreiten der 25-Milliarden-Euro-Marke im ersten Halbjahr konnte der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2024 auf 25,3 Milliarden Euro weiter ausgebaut werden.



Die größten absoluten Zuwächse gab es demnach in Deutschland, Polen und der Slowakei. In Deutschland konnten in diesem Jahr im dritten Quartal "bedeutende Brückenbau- und Netzausbauprojekte für die Energiewende" akquiriert werden.



In Großbritannien und Ungarn ging der Auftragsbestand aufgrund der Abarbeitung von Großprojekten zurück. "Auch in Österreich war aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen im Hochbau ein Rückgang zu verzeichnen", so das Management.