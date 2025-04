Die Sanierungsarbeiten werden mithilfe von LEAN Construction durchgetaktet. Im ersten Schritt wird bis Ende 2027 seitlich der Bestandsbrücke ein neues Tragwerk errichtet (diese wird nach Fertigstellung der Brücke die Richtungsfahrbahn Innsbruck). Dorthin wird der Verkehr in der Folge umgeleitet, damit im zweiten Schritt das alte Tragwerk abgerissen werden kann. Als letztes wird an der Stelle der alten Brücke das zweite Teiltragwerk errichtet (nach Fertigstellung die Richtungsfahrbahn Brenner). Künftig fließt der Verkehr somit in diese Fahrtrichtungen über zwei nebeneinanderliegende getrennte Tragwerke. Sicherheit und Verkehrsfluss werden dadurch entsprechend erhöht.