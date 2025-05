Die Umsetzung erfolgt im Vertragsmodell „Early Contractor Involvement light“ (ECI light). Dieses Modell ermöglicht es, dass Bauunternehmen bereits in einer frühen Planungsphase eingebunden werden. So konnten Strabag und Asfinag das Projekt gemeinsam hinsichtlich Ressourceneinsatz, Bauablauf und Nachhaltigkeitskriterien optimieren. In Österreich ist diese Form der Zusammenarbeit noch selten – es handelt sich um das zweite gemeinsame ECI-Projekt der beiden Partner.

Im Jahr 2025 finden die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Graz statt, anschließend folgen die Maßnahmen in Richtung Wien. Der Abschluss des Projekts ist für Ende 2026 vorgesehen.