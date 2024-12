Die Entwicklung und Grundstruktur auf Excelbasis hat in etwa 8-10 Monate gedauert, die Umsetzung in eine Webbasierte Lösung etwa ebenso lange. Mit jedem Projekt wird unsere Software evaluiert und bei Bedarf optimiert und weiterentwickelt. PV anlagen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, Passive und aktive Kühlungen waren die ersten Updates, in weiterer Folge werden Eisspeichersysteme, Grauwasser- und Grundwasserwärmepumpen in das Tool eingearbeitet.

Ein weiters Tool R.E.A.C.T. ® beschäftigt sich mit dem gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes von der Errichtung bis hin zum Abbruch und bildet sozusagen eine umfassende Betrachtung des CO 2 -Abdruckes.

R.E.A.C.T. ® => Reduction Analyses Carbon Tool

CO 2 -Emissionen sind ein wichtiges Bewertungskriterium des zukünftigen Bauens, insbesondere um die CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Mit dem Tool soll der gesamte CO 2 -Ausstoß eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus betrachtet werden.

Im Detail werden alle verwendeten Materialien betrachtet und die TOP 5 der emittierenden und der aufnehmenden Materialien in einem Gebäude aufgelistet.

automatisierter Import von Materialdaten

damit können effiziente Reduktionmaßnahmen bereits am Anfang eines Projektes ermittelt werden

Materialtransport, Baugrubenaushub, Baugrubensicherung, Baustellenbetrieb und Gebäudebetrieb werden berücksichtigt.

Einbindung des Tools R.O.S.E ®

Dadurch kann bereits zu Beginn eine schnelle Analyse erstellt werden und dargestellt werden wie viele Tonnen CO 2 pro Bauweise ausgestoßen werden.

Ziel ist es, kritische Punkte in Bezug auf die CO 2 -Emissionen zu identifizieren und gezielt die Reduktion der Emissionen zu ermöglichen.

R.E.A.C.T. ® ist seit Anfang Oktober online.