Lars Oberwinter: Wir sehen eine große Herausforderung der fortgeschrittenen BIM-Anwendung darin, Produktinformationen verlässlich und schnell in die Systeme der Planenden und Ausführenden zu übernehmen. Jede Firma hat ein eigenes BIM-Setup, an dem viele Anwendungsfälle wie Berechnung, Simulation, oder Auswertungen in Richtung Kostenplanung und AVA hängen. Das Herunterladen von Herstellerobjekten bedeutet dabei einen großen Störfaktor, da Herstellende ihre eigenen Wege im Bereich von Benennung, Attributierung und geometrischer Detaillierung und Darstellung von BIM-Objekten gehen.

Unser Ansatz verfolgt die Idee, Produktinformationen in rein alphanummerischer Form in die eigenen, „generischen“ Objekte zu übernehmen, ohne diese dabei mit „produktspezifischen“ Objekten austauschen zu müssen. Das können in frühen Phasen technische Kennwerte, AVA-Informationen oder Nachhaltigkeits-Kennwerte sein, zum Ende der Ausführung aber auch betriebsrelevante Daten wie z.B. Wartungsintervalle.