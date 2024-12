Was sind die wesentlichen Bestandteile, wie verlief der Weg der Entwicklung und wie funktioniert es in der eingereichten Form?

In unserem täglichen Geschäft standen wir immer wieder vor dem Problem, dass es auf dem Markt kein Werkzeug gab, das all unsere Anforderungen an eine reibungslose, intuitive und vor allem kollaborative Anwendung erfüllte. Entweder hatten wir Systeme, die in der Kommunikation stark waren, aber beim Datenaustausch schwächelten, oder umgekehrt. Ein weiteres Hindernis in der Praxis war, dass in Besprechungen oft nur die vertraglichen Pflichten im Vordergrund standen, ohne einen Blick über den Tellerrand zu werfen – das führte dazu, dass wenig echter Mehrwert für das Projekt entstand.

Also nahmen wir die Sache selbst in die Hand. Unser Ziel war es, eine "eierlegende Wollmilchsau" für unsere eigenen Bedürfnisse zu erschaffen. Diese sollte es jedem Projektbeteiligten, egal ob innerhalb oder außerhalb unseres Unternehmens, ermöglichen, ohne vertiefende Schulungen und ohne den Einsatz zahlreicher Tools schnell und einfach mit nur wenigen Klicks auf alle relevanten Projektinformationen zuzugreifen und sich unkompliziert auszutauschen. Wir erhofften uns dadurch eine Reduktion von Fehlern, die Vermeidung von Doppelarbeiten und eine deutliche Verkürzung der Projektlaufzeiten.

Dabei war uns schnell klar, dass wir das Rad nicht völlig neu erfinden mussten. Stattdessen setzten wir auf bewährte, erprobte und den Nutzern vertraute Tools und Systeme, die wir effizient zusammenführten. So haben wir 50 Jahre Praxis-Know-how und 10 Jahre BIM-Erfahrung fusioniert und in unsere gewohnte digitale Umwelt implementiert.

Als unsere digitale Projektumgebung, die DPU®, einsatzbereit war und wir sie intern erproben konnten, stellten wir fest, dass wir etwas geschaffen hatten, das es so auf dem Markt noch nicht gab.

In Gesprächen mit Stakeholdern und Partnern wurde uns klar, dass unser System auch für andere Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche einen echten Mehrwert bieten könnte. Deshalb beschlossen wir, die DPU® auch externen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dieser Schritt ermöglichte es uns, wertvolle Rückmeldungen in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen.