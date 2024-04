Innovativ geht es auch in der Forschung und Entwicklung rund um den Asphalt weiter. Strauss: „Wir forschen daran, die Temperaturen bei der Produktion von Asphaltmischgut zu senken, um damit Energiebedarf und CO 2 -Ausstoß deutlich zu minimieren.“



Die Bautech Labor GmbH, eine Tochtergesellschaft, geht dabei auf zwei Ebenen vor: Einerseits werden dem Bindemittel bei der Bitumenproduktion Zusatzstoffe hinzugefügt, so dass sich die Viskosität verändert und dadurch die Temperatur während der Mischgutproduktion abgesenkt werden kann. Gleichzeitig wird aber auch die Möglichkeit geschaffen, die Modifikation direkt an der Asphaltmischanlage selbst umzusetzen.

Das zahlt sich aus: „Wenn wir die Temperatur des Mischguts bei der Produktion um 30 Grad Celsius senken, reduziert sich der CO 2 Ausstoß um rund 22 Prozent“, erklärt Strauss. Auch die Arbeitssicherheit wird erhöht, da die Dämpfe und Aerosole an der Einbaustelle um bis zu 70 % reduziert werden.