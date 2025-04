Die deutsche Bauwirtschaft lobt die Einigung von Union und SPD auf ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur in höchsten Tönen. Auch in Österreich kletterten die Aktienkurse von Strabag und Porr nach oben. Dieses Paket sei "wegweisend und unerlässlich zugleich - für unseren Industriestandort sowie für ein geopolitisch resilientes, starkes Deutschland und Europa", so der Chef des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, am Mittwoch.

Es biete die Vorteile, finanzielle Mittel zweckgebunden sowie mit klar definierten Zielvorgaben einzusetzen. So entstehe Planungssicherheit für Infrastrukturprojekte, so Müller.

Ähnlich äußerte sich der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). "Die geplanten Investitionen sind die jetzt dringend benötigte Modernisierungsoffensive", sagte ZDB-Geschäftsführer Felix Pakleppa. "Wir erwarten nicht nur wirtschaftliche Impulse, sondern auch eine Stärkung unserer nationalen Wettbewerbsfähigkeit." Die Bauwirtschaft sei froh, dass Schwarz-Rot diesen Schritt gehen wolle.

>> Nie mehr eine wichtige Neuigkeit aus der Baubranche verpassen? Abonnieren Sie unseren viel gelesenen Newsletter! Hier geht's zur Anmeldung