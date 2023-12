Die Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. baut in einer ARGE mit der Swietelsky AG bis 2026 das neue Landesdienstleistungszentrum in Salzburg. Das 195 Millionen Euro Bauprojekt schafft für rund 1.200 Landesmitarbeiter/innen einen neuen Arbeitsplatz.

Auf dem 10.000 m2 großen Areal beim Salzburger Hauptbahnhof startete Mitte November 2023 der Bau des neuen Landesdienstleitungszentrums. Voraussichtliche Fertigstellung ist Ende 2026. Das neue Gebäude für künftig rund 1.200 Mitarbeiter/innen des Landes besteht aus insgesamt 13 Stockwerken: neun Obergeschosse, Erdgeschoss und zwei Untergeschossen, die mittig mit auskragenden Elementen errichtet werden. Ab dem dritten Obergeschoss wird das Bürogebäude in einer Holz-Hybridbauweise umgesetzt, die aus rund 2.500 Holzträgern und rund 540 Holzstützen besteht.

17.200 Stufen, 13 Lifte und ca. 1.800 Türen werden im neuen Landesdienstleistungszentrum an der Ecke Elisabethstraße – Kaiserschützenstraße – Fanny-von-Lehnert-Straße – Karl-Wurmb-Straße integriert. Insgesamt werden 700 Kilometer an Kabeln verlegt sowie rund 4.500 schwenkbare Photovoltaik-Paneele an der Fassade mit einer Spitzenleistung von 721 Kilowatt-Peak installiert. 285 Borpfähle ragen ca. 40 Meter in den Untergrund und tragen das künftige Gebäude.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung sowie umfassenden Expertise im Hochbau, setzt die Habau Group gemeinsam mit dem ARGE-Partner das moderne Dienstleistungszentrum mit höchster Präzision um und leistet so einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung Salzburgs.