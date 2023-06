Inflation und Teuerung, die Folgen geopolitischer Entwicklungen, aber auch technische Unwägbarkeiten nennt die Asfinag als Gründe für die erhöhten Baukosten: Rund 60 Prozent der Kostensteigerung sind laut Asfinag auf "Wertanpassung, Indexanpassung und allgemeine Kostenentwicklung" zurückzuführen.

20 Prozent auf die Risikovorsorge, die unliebsame Überraschungen beim Bau, Lieferengpässe etc. abdecken soll, und weitere 20 Prozent auf technisch notwendige Änderungen - etwa Anpassungen an den aktuellen Stand bei der Tunnellüftung etc.



Umgeworfen wird auch der Zeitplan: Jener für die erste Etappe, die derzeit im Bau befindliche Donaubrücke, soll zwar halten und die Verkehrsfreigabe 2024 erfolgen.

Die zweite Etappe werde aber erst ein bis eineinhalb Jahre später als geplant in Angriff genommen, so die Asfinag. Grund dafür seien schwierige Vorarbeiten wie Baugrunderkundungen und Verzögerungen bei Corona.

Der letzte Bauabschnitt des 4,7 Kilometer langen Westrings, der großteils unterirdisch verläuft, soll frühestens 2035 - statt wie bisher geplant 2032 - für den Verkehr freigegeben werden.