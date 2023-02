Nach diesen klassischen Bauarbeiten wird es so richtig spannend: Das Tragwerk der rund 420 Meter langen seitlichen Brücke wird in einem Stück quer zur Fahrrichtung von den Hilfspfeilern auf die neu errichteten Hauptpfeiler verschoben. „Dieser sogenannte „Querverschub“ ist aus bautechnischer Sicht eine sehr heikle Aufgabe, da diese Millimeterarbeit in dieser Größenordnung eine technische Premiere für die Asfinag ist“, sagt Christian Eckhardt.



In gut drei Jahren soll es dann soweit sein, dass der Verkehr entflechtet und auf jedem Tragwerk eine Richtungsfahrbahn geführt werden kann. Auf dem verschobenen Tragwerk fährt man ab dann in Richtung Salzburg. Projektleiter Martin Schnellmann verweist auf ein ähnliches Projekt in Deutschland: „Die Bauarbeiten bei der Lennetalbrücke auf der A45 umfassen ebenfalls einen Querverschub.“ Dieser ging bereits im März 2021 über die Bühne. Auch das eine Premiere in Deutschland: Die knapp einen Kilometer lange und 30.000 Tonnen Brücke wurde innerhalb von sechs Stunden um 20 Meter verschoben.



Der Neubau der Aurachbrücke in Oberösterreich ist eines von vielen Projekten wie Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl berichtet: „Aufgrund zunehmender Netzalterung wachsen die baulichen und technischen Herausforderungen. Das bringt einen kontinuierlich steigenden finanziellen Aufwand für Sanierungen mit sich. Bis 2027 investieren wir rund sieben Milliarden Euro in die Autobahnen und Schnellstraßen, 4,4 Milliarden Euro davon für die Erhaltung. Die Sanierung der Aurachbrücke ist dabei gegenwärtig ein Leuchtturmprojekt.“