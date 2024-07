So hat das Unternehmen nach öffentlicher Ausschreibung ein Bauvorhaben der Veterinärmedizinischen Fakultät in der Hauptstadt Ljubljana gewonnen. Der neue Universitätskomplex aus zwei miteinander verbundenen Bauteilen mit einer Auftragssumme von 46,4 Millionen Euro soll die benachbarten, veralteten Fakultätsbauten ersetzen. In einem fünfgeschossigen Gebäudetrakt sind Lehrsäle und Institutsräumlichkeiten vorgesehen, im angrenzenden dreigeschossigen Bauteil werden die veterinärmedizinischen Kliniken untergebracht. Der Entwurf des Architekturbüros arhitektura mj, Ljubljana, beinhaltet auch die intensive Begrünung von Dachflächen. So wird zum Beispiel das gesamte Dach des niedrigeren Gebäudeteils als multifunktional nutzbare Grünanlage gestaltet.

Die Bauarbeiten beginnen noch im Juli und sollen Ende 2025 abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung wird die Einrichtung auf rund 24.000 Quadratmetern sowohl Forschung und Lehre als auch klinische Behandlungen nach internationalen Standards gewährleisten.